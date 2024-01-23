شكرا لقرائتكم خبر عن 29 يناير.. انطلاق اختبارات "جاهزية" للطلاب في 24 تخصصًا جامعيًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تنطلق الأسبوع القادم اختبارات برنامج "جاهزية" للعام الدراسي الحالي، وذلك للطلبة المتوقع تخرجهم في الجامعات والكليات السعودية في 24 تخصصًا مختلفًا، إذ تجري في الفترة من 29 يناير إلى 8 فبراير.

ويهدف "جاهزية" إلى قياس وتحسين جودة مخرجات التعليم الجامعي ورفع جاهزيتها لسوق العمل، تحقيقًا لمستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية ورؤية السعودية 2030.

ويأتي إطلاق اختبارات جاهزية كخطوة مميزة لقيـاس ودعـم تحصيـل الطـلبة المتوقـع تخرجهـم، والتي من شأنها تعزيز اكتساب الخريجين للحد الأدنى من نواتج التعلم لكل مجال تخصصي وتسهم في رفع جاهزيتهم للانضمام لسوق العمل.

مواكبة سوق العمل

ويدعم تطبيق الجامعات والكليات السعودية لاختبارات برنامج جاهزية مواءمة مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل، ويسهم في تقليل نسب البطالة ورفع الناتج المحلي.

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اختبارات برنامج "جاهزية"

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تجويد المخرجات

سعيًا لتحقيق تعليم جامعي مميز ومنافس عالميًا، تعقد الجامعات والكليات السعودية اختبارات برنامج جاهزية والتي سـتكون نتائـجها مؤشـرًا علـى جـودة برامجهـااختبارات برنامج جاهزية أحد المبادرات الوطنية التي تشرف عليها هيئة تقويم التعليم والتدريب بالشراكة مع أكثر من 30 شريكًا قطاعيًا ومؤسسات التعليم العالي، للمساهمة في قياس الأداء الأكاديمي للطلبة المتوقع تخرجهم بهدف تأهيلهم ليكونوا لبنات فعالة في دفع عجلة التنمية

اختبارات برنامج جاهزية قياس عملي لمستوى الأداء الأكاديمي للجامعات والكليات السعودية؛ لتحفيز التميز والتنافس الإيجابي بينها دعمًا وتعزيزًا لتجويد مخرجاتها.

اختبارات برنامج جاهزية هي اختبارات وطنية شاملة تستهدف الطلبة المتوقع تخرجهم من الجامعات والكليات السعودية، تُسهم نتائجها في تقديم تغذية راجعة مستمرة لتشخيص وتطوير البرامج الأكاديمية في التعليم الجامعي.

