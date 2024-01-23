شكرا لقرائتكم خبر عن مطارات جدة تدشن منطقة الترانزيت الدولية بمطار الملك عبد العزيز والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - دشنت مطارات جدة، منطقة عبور المسافرين «الترانزيت» بمطار الملك عبد العزيز الدولي لخدمة المسافرين المواصلين عبر الرحلات الدولية، في الوقت الذي تشهد فيه حركة العبور بين قارات العالم عبر المطار نموًا متواصلًا.
ويأتي التدشين في إطار جهود مطارات جدة المتواصلة لتحسين تجربة المسافرين وتهيئة كافة المقومات والبنية التحتية المناسبة لخدمة مسافري الترانزيت، على وجه الخصوص، وذلك إمتدادًا لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ومستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأشار إلى أن المنطقة الجديدة ستضاعف الطاقة الاستيعابية بنسبة تصل إلى 100%، بكثافة بشرية تصل إلى 1400 مسافر في الساعة لكل جهة، مما يساهم بشكل مباشر في تحقيق المستهدف.
وثمن الرئيس التنفيذي لمطارات جدة، جهود كافة شركاء المطار من الجهات الحكومية والتشغيلية التي أسهمت في تحقيق هذا المنجز الذي سيحقق نقلة نوعية في تجربة المسافرين عبر مطار المؤسس.
حضر الافتتاح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخدمات الأرضية رائد الإدريسي والعقيد ماهر آل مسعود مدير جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي والعقيد ناصر نفل الحارثي مدير مباحث مطار الملك عبد العزيز الدولي و نائب الرئيس للعمليات الأرضية في الخطوط السعودية الدكتور هاني الحتيرشي و نائب الرئيس التنفيذي للعمليات بمطارات جدة الأستاذ أبراهيم الرفاعي .
ويأتي التدشين في إطار جهود مطارات جدة المتواصلة لتحسين تجربة المسافرين وتهيئة كافة المقومات والبنية التحتية المناسبة لخدمة مسافري الترانزيت، على وجه الخصوص، وذلك إمتدادًا لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ومستهدفات رؤية السعودية 2030.
زيادة أعداد المسافرين القادمين إلى المملكةوقال الرئيس التنفيذي لمطارات جدة، أيمن بن عبد العزيز أبو عباة خلال تدشينه منطقة عبور المسافرين الدوليين في الصالة رقم (1) اليوم الثلاثاء: "أن هذه الخطوة تهدف إلى التزامن مع النمو المتزايد في أعداد المسافرين القادمين إلى المملكة والعابرين من خلال مطار الملك عبد العزيز الدولي"، وأوضح أن منطقة "الترانزيت" الجديدة ستسهم في تحقيق مستهدف مطار الملك عبد العزيز من ركاب الترانزيت، والمتوقع وصولهم إلى 15مليون بحلول 2030.
وأشار إلى أن المنطقة الجديدة ستضاعف الطاقة الاستيعابية بنسبة تصل إلى 100%، بكثافة بشرية تصل إلى 1400 مسافر في الساعة لكل جهة، مما يساهم بشكل مباشر في تحقيق المستهدف.
أهم خدمات المنطقةوأضاف أن المنطقة تضم 10 منصات لإنهاء إجراءات المسافرين، وخمسة أجهزة للتفتيش الأمني بهدف توفير تجربة سفر مريحة للمسافر عبر المطار، حيث ستكون إضافة مميزة للخدمات المتنوعة التي تسعى مطارات جدة لتوفيرها بالمطار، لإيجاد حزمة من التجهيزات والخدمات التي ستجعل مطار الملك عبد العزيز الدولي من أفضل المطارات حول العالم لقضاء الأوقات ومتابعة الرحلات؛ إمتدادًا لما يحظى به المطار من دعم متواصل واهتمام غير محدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين - يحفظهما الله-، بقطاع النقل بشكل عام وبالمطارات السعودية على وجه الخصوص لتسهيل رحلة المسافرين القادمين من جميع أنحاء العالم.
موقع جغرافي يربط الرحلات الدوليةواشار أبو عباة الى أن هذه الخدمة ستعزز دور المطار لتنمية العائد من الحركة العابرة نظراً للموقع الجغرافي المتميز حيث يعد مطاراً محورياً يربط الشرق بالغرب إلى جانب وارتباطه بشبكة كبيرة من الرحلات الدولية.
وثمن الرئيس التنفيذي لمطارات جدة، جهود كافة شركاء المطار من الجهات الحكومية والتشغيلية التي أسهمت في تحقيق هذا المنجز الذي سيحقق نقلة نوعية في تجربة المسافرين عبر مطار المؤسس.
حضر الافتتاح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخدمات الأرضية رائد الإدريسي والعقيد ماهر آل مسعود مدير جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي والعقيد ناصر نفل الحارثي مدير مباحث مطار الملك عبد العزيز الدولي و نائب الرئيس للعمليات الأرضية في الخطوط السعودية الدكتور هاني الحتيرشي و نائب الرئيس التنفيذي للعمليات بمطارات جدة الأستاذ أبراهيم الرفاعي .