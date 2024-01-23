انت الان تتابع "نزاهة": التصنيف الموحد للجرائم يعكس جهود المملكة في مكافحة "الفساد" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 23 يناير 2024, 12:57 مساءً

ذكرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" أن التصنيف الوطني الموحد للجرائم يتضمن توحيد أسماء جميع الجرائم في المملكة بما فيها جرائم الفساد المالي والإداري. وقالت "نزاهة": التصنيف يرفع مستوى جودة البيانات الإحصائية لتلك الجرائم، كذلك في تحليل اتجاهاتها. وأضافت أنه يعزز من مكانة المملكة دوليًا ويعكس جهودها في مجال مكافحة جرائم الفساد.

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