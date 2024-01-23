انت الان تتابع في مختلف المناطق.. "الشؤون الإسلامية" ترصد أكثرَ من "3000" تعدٍّ وتجاوز على خدمات المساجد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 23 يناير 2024, 1:04 مساءً

رصدت وزارةُ الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، خلال الخمس السنوات الماضية، أكثرَ من "3000" تعدٍّ وتجاوز على خدمات المساجد في مختلف مناطق المملكة؛ منها التعدّيات التي تتمّ على الكهرباء والمياه، وأتمّت معالجة أكثر من "2500" تعدٍّ وتجاوز. وبيّنت الوزارة أنها تواصل العملَ عبر الجولات الرقابية للتأكد من عدم وجود أي تعدٍّ أو استغلال لعدادات الكهرباء والمياه، أو استغلال مرافق المساجد وممتلكاتها لغير ما خُصّصت له، وذلك في إطار حرصها على المال العام والحفاظ على قداسة بيوت الله. ودعت المواطنين والمقيمين إلى التعاون معها في الإبلاغ عن أيّ ملاحظات أو تعدٍّ على خدمات أو ممتلكات المساجد، بالتواصل عبر مركز تلقّي البلاغات "1933"، أو بزيارة فروعها بالمناطق لتقديم البلاغات، مؤكّدة أهميةَ دور المواطن والمقيم في تحقيق رسالة الوزارة في العناية بالمساجد والمحافظة على أملاكها.

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