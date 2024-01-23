شكرا لقرائتكم خبر عن التقدم الإحصائي بالسعودية.. أرقام وبيانات تدعم اتخاذ القرار والان نبدء بالتفاصيل

(SPI) الصادر عن البنك الدولي 25 مرتبةً.

واحتلت السعودية المرتبة الأولى خليجياً، وتقدَّمت بأربع مراتب في المؤشر ذاته بين دول مجموعة العشرين (G20) حيث جاءت في المرتبة 15 بعد أن كانت في المرتبة 19 في التقييم السابق عام 2019م .

بفضل الدعم والتمكين الكبيرين الذي تحظى بهما الهيئة العامة للإحصاء من القيادة الرشيدة تطوَّر العمل الإحصائي كثيرًا في المملكة الأمر الذي كان له عظيم الأثر في تقدم السعودية 25 مرتبةً في مؤشر تقييم نضج وأداء الأنظمة الإحصائية الوطنية (SPI) الصادر عن البنك الدولي والذي يقيس أداء الأنظمة الإحصائية الرسمية في 186 دولة .

وأسهم دعم وثقة القيادة في هيئة الإحصاء في تحقيق التحولات الاستراتيجية في مجال العمل الإحصائي؛ وكان له عظيم الأثر في تعزيز الدور الوطني الذي تقوم به الهيئة وتحقيق التقدم الذي أحرزته على الكثير من الأجهزة الإحصائية الرسمية حول العالم في مؤشر الأداء الإحصائي (SPI).

الدمام - شريف احمد - قفز ترتيب المملكة العربية السعودية ممثلةً بالهيئة العامة للإحصاء في مؤشر تقييم أداء الأجهزة الإحصائية الوطنيةالصادر عن البنك الدولي 25 مرتبةً.واحتلت السعودية المرتبة الأولى خليجياً، وتقدَّمت بأربع مراتب في المؤشر ذاته بين دول مجموعة العشرينحيث جاءت في المرتبة 15 بعد أن كانت في المرتبة 19 في التقييم السابق عام 2019مبفضل الدعم والتمكين الكبيرين الذي تحظى بهما الهيئة العامة للإحصاء من القيادة الرشيدة تطوَّر العمل الإحصائي كثيرًا في المملكة الأمر الذي كان له عظيم الأثر في تقدم السعودية 25 مرتبةً في مؤشر تقييم نضج وأداء الأنظمة الإحصائية الوطنيةالصادر عن البنك الدولي والذي يقيس أداء الأنظمة الإحصائية الرسمية في 186 دولةوأسهم دعم وثقة القيادة في هيئة الإحصاء في تحقيق التحولات الاستراتيجية في مجال العمل الإحصائي؛ وكان له عظيم الأثر في تعزيز الدور الوطني الذي تقوم به الهيئة وتحقيق التقدم الذي أحرزته على الكثير من الأجهزة الإحصائية الرسمية حول العالم في مؤشر الأداء الإحصائي

دعم صناعة القرار



في المقابل توفر الهيئة العامة للإحصاء البيانات الإحصائية الدقيقة والمحدثة لجميع قطاعات الدولة، ويدعم ذلك متخذي القرارات وراسمي السياسات، كما تقوم ببناء واحتساب المؤشرات الإحصائية ذات جودة عالية، وأسهم ذلك في تقدمها على كثير من الأجهزة الإحصائية الرسمية حول العالم في مؤشر الأداء الإحصائي (SPI).



صدارة إحصائية بين دول العشرين



وترسم الأرقام الصادرة عن المؤشر ملامح الإنجاز، إذ بلغ معدل أداء السعودية في مؤشر تقييم نضج وأداء الأنظمة الإحصائية الوطنية (SPI) الصادر عن البنك الدولي 17.4٪ خلال عام 2023 م، وهي الأعلى أداءً بين دول مجموعة العشرين (G20)المملكة العربية السعودية تتقدم بأربع مراتب بين دول مجموعة العشرين (G20) في مؤشر تقييم نضج وأداء الأنظمة الإحصائية الوطنية (SPI) الصادر عن البنك الدولي.

واحتلت المملكة المرتبة 15 في مؤشر تقييم نضج وأداء الأنظمة الإحصائية الوطنية (SPI) عام 2023م، بعد أن كانت في المرتبة 19في عام 2019م.

حققت المملكة 80,8 % في مؤشر تقييم نضج وأداء الأنظمة الإحصائية الوطنية (SPI) عام 2023م، متقدمة عن 63,4 % في تقييم عام 2019 م، وقفزت بذلك 25 مرتبةً في المؤشر.

