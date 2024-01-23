شكرا لمتابعة خبر عن مجلس الوزراء يوافق على جدول المقابل المالي لخدمات التسجيل العيني للعقار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قرر مجلس الوزراء، في جلسته اليوم الثلاثاء، الموافقة على جدول المقابل المالي لخدمات التسجيل العيني للعقار.

وجدير بالذكر، أنه اطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

واطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة العامة للغذاء والدواء، والديوان العام للمحاسبة، ومستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، والمركز الوطني للتخصيص، ومجلس شؤون الأسرة، ومجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.