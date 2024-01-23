انت الان تتابع بطولة آسيا 2023.. سوريا تتمسّك بفرصة التأهّل.. بعد الفوز على الهند ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 23 يناير 2024, 2:10 مساءً

حافظ منتخب سوريا على فرصة التأهُّل للدور الثاني بعد فوزه الثمين على الهند "1-0"، اليوم الثلاثاء؛ على ملعب البيت في الخور، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية في كأس آسيا قطر 2023. يدين منتخبُ سوريا بالفوز إلى مهاجمه "عمر خربين" صاحب هدف الانتصار الوحيد، والذي سجله في الدقيقة 76 من زمن المباراة. وفي المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة أيضًا، تعادل منتخبُ أستراليا مع أوزبكستان "1-1" على ملعب الجنوب في الوكرة. وتتصدّر أستراليا ترتيبَ المجموعة برصيد 6 نقاط، مقابل 5 نقاط لأوزبكستان، ورفع منتخب سوريا رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث، في حين لا يزال رصيد الهند خاليًا من النقاط؛ حيث ضمن المنتخبُ الأسترالي والأوزبكي التأهّلَ إلى دور الـ16. وينتظر منتخبُ سوريا باقيَ مباريات الجولة الثالثة حتى يعرف مصيره بالتأهل؛ على اعتبار أنه سيتأهل أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثالث. ويتأهّل إلى دور الـ16 أولُ فريقين في كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثالث.

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