انت الان تتابع "النصر" يعلن تأجيل مباراتيه في الصين.. سيكشف عن الموعد الجديد لاحقاً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 23 يناير 2024, 2:16 مساءً

أعلن نادي النصر تأجيل مباراة فريقه الكروي الأول خلال جولته في الصين إلى موعد سيتم تحديده لاحقاً، وذلك لأسباب خارجة عن سيطرة "النصر". وقال النادي في بيان نشره عبر حسابه على منصة (إكس): "يحزننا أن نعلن أنه لسوء الحظ، ولأسباب خارجة عن سيطرة النصر، تم تأجيل الحدث المكون من مباراتين مقررتين يومي 24 و28 يناير إلى موعد يتم تحديده لاحقاً". وأضاف البيان: "لقـد جئنا إلى هنا في شينزين مع الكثير من الاحترام لمشجعي كرة القدم الصينيين وتحديداً لمشجعي نادي النصر وقائده كريستيانو رونالدو". وتابع: "مع أخذ ذلك في الاعتبار، بالإضافة إلى العلاقة الوثيقة بين المملكة العربيـة السعودية والصين، نحن في النصر على استعداد لإكمال معسكرنا التدريبي كما هو مخطط له في شينزين، المدينة التي رحبت بنا ترحيباً حاراً وأظهرت الكثير من الحب لنا ولقائد فريقنا". علاوةً على ذلك، اتفقنا مع المنظمين على تحديد موعد مباراة جديدة في أقرب وقت ممكن فـي الصين. وأردف: "لقد أظهر نادي النصر دائماً التزامه غير المشروط بهذه البطولة وسافر بفريقه الكامل بما في ذلك كريستيانو رونالدو للمشاركة في هذه الجولة". وختم البيان بالقول: "نؤكد على تقديرنا ومحبتنا الكبيرة لمشجعينا في الصين، ونتطلع للعب أمامهم في أقرب وقت ممكن".

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