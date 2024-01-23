الهيئة العامة للطيران المدني تعلن خارطة طريق التنقل الجوي المتقدم في المملكة

من منطلق جهودها المستمرة في تطوير قطاع الطيران وتحقيقًا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران ليكون القطاع الأول في الشرق الأوسط، الهيئة العامة لـ#الطيران_المدني تعلن عن خارطة طريق التنقل الجوي المتقدم في المملكة. pic.twitter.com/XaFLPQOjQY— هيئة الطيران المدني (@ksagaca)

من منطلق جهودها المستمرة في تطوير قطاع الطيران وتحقيقًا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران ليكون القطاع الأول في الشرق الأوسط، الهيئة العامة لـ #الطيران_المدني تعلن عن خارطة طريق التنقل الجوي المتقدم في المملكة. pic.twitter.com/XaFLPQOjQY — هيئة الطيران المدني (@ksagaca) January 23, 2024