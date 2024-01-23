شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة العامة للطيران المدني تعلن خارطة طريق التنقل الجوي المتقدم في المملكة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن خارطة طريق التنقل الجوي المتقدم في المملكة.
الهدف من وضع الخارطة:
- تمكين الدمج الآمن للتقنيات الناشئة.
- تحديد المتطلبات ووضع الأطر التنظيمية.
- حذب المستثمرين والشركات المصنعة لأنماط وأنظمة التنقل الجوي المتقدم للسوق السعودي.
كيف يخدم التنقل الجوي المتقدم قطاع الطيران في المملكةتتمثل خدمات التنقل الجوي المتقدم لقطاع الطيران بالمملكة في الآتي:
- تعزيز عملية نقل الركاب والبضائع داخل المناطق الحضرية من خلال تجنب الازدحام المروري.
- الارتقاء بجودة الحياة.
- تعزيز الاستدامة الاقتصادية في مجالات النقل والسياحة.
من منطلق جهودها المستمرة في تطوير قطاع الطيران وتحقيقًا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران ليكون القطاع الأول في الشرق الأوسط، الهيئة العامة لـ#الطيران_المدني تعلن عن خارطة طريق التنقل الجوي المتقدم في المملكة. pic.twitter.com/XaFLPQOjQY— هيئة الطيران المدني (@ksagaca)
من منطلق جهودها المستمرة في تطوير قطاع الطيران وتحقيقًا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران ليكون القطاع الأول في الشرق الأوسط، الهيئة العامة لـ #الطيران_المدني تعلن عن خارطة طريق التنقل الجوي المتقدم في المملكة. pic.twitter.com/XaFLPQOjQY— هيئة الطيران المدني (@ksagaca) January 23, 2024