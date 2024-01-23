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الهيئة العامة للطيران المدني تعلن خارطة طريق التنقل الجوي المتقدم في المملكة

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن خارطة طريق التنقل الجوي المتقدم في المملكة.

الهدف من وضع الخارطة:

  • تمكين الدمج الآمن للتقنيات الناشئة.
  • تحديد المتطلبات ووضع الأطر التنظيمية.
  • حذب المستثمرين والشركات المصنعة لأنماط وأنظمة التنقل الجوي المتقدم للسوق السعودي.

كيف يخدم التنقل الجوي المتقدم قطاع الطيران في المملكة

تتمثل خدمات التنقل الجوي المتقدم لقطاع الطيران بالمملكة في الآتي:
  • تعزيز عملية نقل الركاب والبضائع داخل المناطق الحضرية من خلال تجنب الازدحام المروري.
  • الارتقاء بجودة الحياة.
  • تعزيز الاستدامة الاقتصادية في مجالات النقل والسياحة.

من منطلق جهودها المستمرة في تطوير قطاع الطيران وتحقيقًا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران ليكون القطاع الأول في الشرق الأوسط، الهيئة العامة لـ#الطيران_المدني تعلن عن خارطة طريق التنقل الجوي المتقدم في المملكة. pic.twitter.com/XaFLPQOjQY— هيئة الطيران المدني (@ksagaca)

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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