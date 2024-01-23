"إسرائيل" تقتل 6 نازحين فلسطينيين في قصف ملجأ "للأونروا"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 23 يناير 2024, 3:19 مساءً

أفاد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، أن "إسرائيل" قصفت أحد الملاجئ التي تديرها الأمم المتحدة في غزة، مما أسفر عن قتل ستة نازحين فلسطينيين على الأقل، في مدينة خان يونس. وقال "لازاريني" في منشور على منصة "إكس": "إن الموظفين والمرضى والنازحين المذعورين، محاصرون حالياً داخل المستشفيات القليلة المتبقية في خان يونس مع استمرار القتال العنيف". ودعا جميع الأطراف لاتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لتقليل حجم الأضرار وحماية المدنيين والمرافق الطبية والعاملين ومباني الأمم المتحدة وفقاً للقانون الدولي.

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