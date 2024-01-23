النصر يستهدف ضمّ ظهير مانشستر يونايتد الإنجليزي "آرون وان بيساكا"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 23 يناير 2024, 3:33 مساءً

تستعدّ إدارة نادي النصر السعودي لتقديم عرضٍ للبريطاني "آرون وان بيساكا" ظهير مانشستر يونايتد الإنجليزي، للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة. ووفقًا لما أفاد به الصحفي "مايك ماكجراث": فإن فريق كريستيانو رونالدو على استعداد لتقديم عرض لشراء عقد "بيساكا" في ظلّ بحثهم عن ظهير خلال نافذة الانتقالات لشهر يناير الجاري. وذكر الصحفي الذي يعمل في صحيفة "تلغراف"، أن النصر حوّل اهتمامه إلى "بيساكا" بدلًا من "إيمرسون رويال"؛ إذ قدّم بالفعل عرضًا بقيمة "20" مليون جنيه إسترليني لضمّ "إيمرسون" من توتنهام هوتسبير. يلعب "آرون وان بيساكا" البالغ من العمر 26 عامًا لمانشستر يونايتد في يوليو 2019، قادمًا من "كريستال بالاس" الإنجليزي، وتبلغ القيمة السوقية له نحو "20" مليون يورو. ويحتلّ النصرُ وصافةَ ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 46 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن الهلال المتصدّر.

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