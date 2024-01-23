مصر.. زلزال بقوة "4.5" درجة يهزّ جنوب البلاد

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، اليوم "الثلاثاء"، أن محطات الشبكة القومية للزلازل، سجلت هزّة أرضية بقوة أعلى من "4.5" درجة على مقياس ريختر شرق الأقصر جنوبي البلاد.

وأوضح المعهد في بيان أنه جرى رصد ما يُفيد بالشعور بالهزّة، وعدم وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.

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