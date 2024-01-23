"تعليم الطائف" يحتفل باليوم العالمي للتعليم .. غدًا الأربعاء

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محمد بن مسعود - الدمام - أكملت الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف؛ سائر استعدادها لمشاركة المجتمع الدولي بالاحتفال باليوم العالمي للتعليم تحت شعار "التعليم من أجل السلام الدائم"، الذي يوافق غدًا الأربعاء 24 يناير من كل عام؛ عرفانًا بمكانته الكبيرة في تقدم الشعوب ونهضة الأمم، وتقديرًا للمدرسة ومكوناتها البشرية ومخرجاتها النوعية.

فيما وجّه المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي المدارس؛ بتفعيل اليوم العالمي للتعليم، حرصًا على الاحتفاء بهذه المناسبة، لإبراز أهمية العلم والتعليم، وتقديرًا للمُنجزات التعليمية التي تُسهم في دفع عجلة التنمية والتقدم، والتعريف بجهود وزارة التعليم في إحداث نقلة تطويرية نوعية في النظام التعليمي، بما يتوافق مع الاحتياجات المستقبلية، وينسجم مع التوجهات الوطنية والعالمية وإبراز البرامج والمبادرات؛ لتحقيق مستهدفات التعليم وفق الرؤية الوطنية الطموحة رؤية السعودية 2030م.

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