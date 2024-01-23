انت الان تتابع اجتماع تنسيقي بين "بيئة رابغ" وأكاديمية الطاقة والمياه بالمحافظة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 23 يناير 2024, 6:47 مساءً

اجتمع الرئيس التنفيذي لأكاديمية الطاقة والمياه برابغ، المهندس طارق بن محمد الشمراني، في مكتبه بمدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رابغ، المهندس ردة بن عبادل القارزي؛ وذلك لمناقشة التعاون المشترك بين الجهتين، والعمل على تفعيل مبادرة التشجير، وزيادة رقعة الغطاء النباتي في نطاق الحرم الأكاديمي، وكذلك رفع الوعي البيئي لدى المتدربين حول المشاركة والإسهام في المحافظة على الأنظمة البيئية، بما يتواءم مع استراتيجية وخطط الوزارة. كما قدَّم الرئيس التنفيذي شكره لمدير مكتب البيئة؛ لمبادرته بتفعيل دور الشراكة بين الطرفين، بما يتوافق مع رؤية السعودية ٢٠٣٠م. يُذكر أن أكاديمية الطاقة والمياه (المعهد العالي لتقنيات المياه والكهرباء سابقًا) تعتبر صرحًا نوعيًّا، يسهم في تطوير الكوادر الوطنية؛ لتصبح إضافة مؤثرة ومهمة في بناء وقوة الاقتصاد الوطني، وتلبية احتياجات الشركات المشغلة من تلك الكوادر وفق البرامج التي تتناسب وحاجة قطاعات المياه والطاقة والكهرباء، ومتابعة تحصيلهم العلمي والتدريب العملي في مواقع أعمالها، ومن ثم توظيفهم فور تخرجهم في الشركات التي رشحتهم في القطاعات التي تناسب تخصصاتهم.

كانت هذه تفاصيل خبر اجتماع تنسيقي بين "بيئة رابغ" وأكاديمية الطاقة والمياه بالمحافظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.