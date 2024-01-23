شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط تهريب القات المخدر في جازان وعسير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألقت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين في منطقة جازان، القبض على مواطن لترويجه نبات القات المخدر.

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.إحبط تهريب إحباط تهريب القات في عسير كما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير تهريب 150 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات إلى جهة الاختصاص. الإبلاغ عن المخالفين وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 في بقية مناطق المملكة.

ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.