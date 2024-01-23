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الزعاق يوضح دلائل اجتماع الشمس والقمر مع الثريا .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - أوضح خالد الزعاق خبير الأرصاد والأحوال الجوية دلائل اجتماع ‎الشمس والقمر مع الثريا.

وقال الزعاق بأن اجتماع الشمس والقمر دليل على بداية الشهر الهجري، ويسمى بالاقتران.

وأضاف الزعاق بأنه عند اجتماع الشمس وثريا دليل على بداية الحر ويسمى عند العامة بالكنة، وعند اجتماع القمر مع الثريا دليل على بداية ونهاية البرد.

وتابع الزعاق بأن بداية البرد يبدأ باقتران اليوم الحادي عشر، وشدة البرد يبدأ في قيران اليوم التاسع.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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