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شكرا لقرائتكم خبر عن "الملك سلمان للإغاثة" ينفذ مشروع جراحات القلب المفتوح للأطفال بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المشروع الطبي التطوعي لجراحة القلب المفتوح للأطفال في مدينة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية.
ويستمر المشروع حتى 27 يناير الحاليّ، بمشاركة 18 متطوعًا من مختلف التخصصات الطبية.
ويأتي المشروع امتدادًا للمشاريع الطبية التطوعية المتصلة بجراحة القلب التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة المحتاجين في مختلف أنحاء العالم.
ويستمر المشروع حتى 27 يناير الحاليّ، بمشاركة 18 متطوعًا من مختلف التخصصات الطبية.
6 عمليات جراحةوأجرى الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز حتى الآن، 6 عمليات جراحة في القلب المفتوح تكللت جميعها بالنجاح.
ويأتي المشروع امتدادًا للمشاريع الطبية التطوعية المتصلة بجراحة القلب التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة المحتاجين في مختلف أنحاء العالم.