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"الملك سلمان للإغاثة" ينفذ مشروع جراحات القلب المفتوح للأطفال بالإسكندرية

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واس - الإسكندرية 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المشروع الطبي التطوعي لجراحة القلب المفتوح للأطفال في مدينة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية.
ويستمر المشروع حتى 27 يناير الحاليّ، بمشاركة 18 متطوعًا من مختلف التخصصات الطبية.

6 عمليات جراحة

وأجرى الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز حتى الآن، 6 عمليات جراحة في القلب المفتوح تكللت جميعها بالنجاح.
ويأتي المشروع امتدادًا للمشاريع الطبية التطوعية المتصلة بجراحة القلب التي تقدمها المملكة العربية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة المحتاجين في مختلف أنحاء العالم.
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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