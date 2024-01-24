شكرا لقرائتكم خبر عن "الملك سلمان للإغاثة" يوزع سلال غذائية في السودان وباكستان والان نبدء بالتفاصيل

700 سلة غذائية في باكستان

الدمام - شريف احمد - وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، 1.662 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا والنازحة في ولاية كسلا بجمهورية السودان، استفاد منها 9.385 فردًا، ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان.ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للعديد من الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة.وواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية في جمهورية باكستان الإسلامية، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من مشروع دعم الأمن الغذائي في باكستان لعام 2024.وجرى أمس توزيع 700 سلة غذائية في منطقة مالاكند بإقليم خيبر بختون خوا، استفاد منها 4900 فرد من الفئات الأشد احتياجًا في المناطق المتضررة من الفيضانات.ويأتي ذلك ضمن الجهود الإغاثية للمملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، لتعزيز الأمن الغذائي في باكستان جراء الأزمة الإنسانية التي مرت بهم.