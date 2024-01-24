انت الان تتابع شبورة مائية على محافظة ينبع تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس اليوم الأربعاء -بمشيئة الله- من شبورة مائية (ضباب خفيف)، على محافظة ينبع، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية إلى (٣- ٥) كيلومترات.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ٢ صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ٩ صباحًا.

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