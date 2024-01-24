شكرا لقرائتكم خبر عن "الكشافة" تثري احتفالات الهند بفعاليات ثقافية وشعبية سعودية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - شارك وفد جمعية الكشافة العربية السعودية في اليوم الثقافي العالمي لتبادل الثقافات، الذي أقيم أمس الثلاثاء، ضمن فعاليات معسكر يوم الجمهورية، بمشاركة 25 دولة ضمن احتفالات الهند بعامها الـ 75 من الاستقلال تحت شعار "أرض واحدة عائلة واحدة مستقبل واحد"، ويستمر حتى 29 من شهر يناير الحاليّ.
وقدّم وفد الجمعية العديد من الفعاليات، تضمنت الضيافة السعودية ممثلة في تقديم القهوة السعودية، وعرض للملابس الرسمية الرجالية لمختلف مناطق المملكة، وبعض الأكلات الشعبية المحلية.
بالإضافة إلى توزيع الأوعية التي تتضمن عروضًا عن التنمية في المملكة، وبعض التقاليد والعادات فيها، إلى جانب تقديم نماذج للفلكلور الشعبي.
كما جرى إعداد معرض مصور، عرضت فيه بعض الصور الفوتوغرافية لنماذج من أعمال الكشافة السعودية في خدمة المجتمع من أبرزها خدمة الحجاج والمعتمرين، والبيئة.
ونال المعرض استحسان المشاركين والزوار.
وقدّم وفد الجمعية العديد من الفعاليات، تضمنت الضيافة السعودية ممثلة في تقديم القهوة السعودية، وعرض للملابس الرسمية الرجالية لمختلف مناطق المملكة، وبعض الأكلات الشعبية المحلية.
بالإضافة إلى توزيع الأوعية التي تتضمن عروضًا عن التنمية في المملكة، وبعض التقاليد والعادات فيها، إلى جانب تقديم نماذج للفلكلور الشعبي.
كما جرى إعداد معرض مصور، عرضت فيه بعض الصور الفوتوغرافية لنماذج من أعمال الكشافة السعودية في خدمة المجتمع من أبرزها خدمة الحجاج والمعتمرين، والبيئة.
معرض مصور
ونال المعرض استحسان المشاركين والزوار.