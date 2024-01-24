شكرا لقرائتكم خبر عن "الكشافة" تثري احتفالات الهند بفعاليات ثقافية وشعبية سعودية والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية