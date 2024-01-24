شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم 6 جهات حكومية لتميزها في توطين عقود التشغيل والصيانة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحت رعاية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية م. أحمد بن سليمان الراجحي، أُقيم أمس الثلاثاء، حفل تكريم للجهات الحكومية المُتميزة في تحقيق متطلبات توطين عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، بحضور نائب الوزير للعمل د. عبد الله بن ناصر أبوثنين وعدد من قيادات اللجنة التوجيهية لتوطين القطاع والجهات المُكرمة.

ويأتي تكريم الجهات الست نظير تطبيقها معايير تقييم التميز، واتباع أفضل الممارسات بما يلبي متطلبات التوطين وزيادة جاذبية وظائفه.

وتضم الجهات المكرمة: وزارة الحرس الوطني، وزارة الصحة، وزارة الرياضة، الهيئة الملكية للجبيل وينبع، أمانة الأحساء، وجامعة الملك عبدالعزيز.

جهود الجهات المُكرمة

ونوه أبوثنين خلال كلمته في بداية الحفل، بجهود الجهات المُكرمة في تمكين أبناء وبنات الوطن وتعزيز مهاراتهم وقدراتهم في قطاع التشغيل والصيانة، عبر تحقيق متطلبات التوطين والتكامل مع الجهات الشريكة فيها، وصولًا إلى المستهدفات الوطنية، والإسهام في تعزيز الجهود لتحسين بيئة القطاع وكفاءته وفعاليته.

وأوضح أن جهود توطين القطاع تكللت في توظيف أكثر من 160 ألف مواطن ومواطنة في قطاع التشغيل والصيانة منذ 2019.

كما جرى تدريب أكثر من 4000 سعودي في مختلف التخصصات الإدارية والفنية، والوصول بنسبة التوطين في المستويات الوظيفية المستهدفة إلى نحو 35%.

الاستفادة من الممكنات والمسارات المعتمدة

وأشار نائب الوزير إلى جهود اللجنة التوجيهية لتوطين القطاع، خلال العام الماضي 2023، من أجل تحفيز الجهات العامة على الاستفادة من الممكنات والمسارات المعتمدة في تطوير القطاع وتمكين الكوادر الوطنية فيه، من خلال تدريبهم وتعزيز قدراتهم واستفادتهم من الفرص المهنية والإدارية.

ومن أبرز تلك الجهود، إطلاق خدمة توطين عقود التشغيل والصيانة عبر منصة "قوى"، وإطلاق أول بوابة معرفية تعنى بإثراء المحتوى العربي في إدارة الأصول والمرافق، وإصدار التحديث الثاني من دليل توطين عقود التشغيل والصيانة.

إنجازات تجاوزت المستهدفات

وأشاد الرئيس التنفيذي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية م. عبد الرزاق العوجان، خلال كلمته التي ألقاها نيابة عنه نائب الرئيس التنفيذي للأصول والمرافق في الهيئة م. تركي بن أحمد بخاري، بجهود الجهات الشريكة في توطين وظائف التشغيل والصيانة في عقود الجهات الحكومية.

وأشار إلى ما حققته من إنجازات تجاوزت المستهدفات في مجال التدريب والتوطين، وبإسهامها في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجال خلق الوظائف، والاستثمار في تنمية رأس المال البشري، ومنح أبناء الوطن الفرصة للمشاركة في تعزيز الازدهار الاقتصادي للوطن.

كما أشاد بجهود الجهات الحكومية المُكرمة، وتحقيقها مستوياتٍ عالية من الالتزام بمتطلبات التوطين، مثنيًا على الشراكة الناجحة القائمة بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص العاملة في هذا المجال، وبجهود اللجنة التوجيهية لتوطين عقود التشغيل والصيانة، بقيادة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وجميع الفرق الداعمة.

فقرات الحفل

وتناولت فقرات الحفل، استعراض أبرز إنجازات توطين عقود التشغيل والصيانة في الجهات العامة خلال عام 2023، وجهودها في متابعة ودعم عمليات التوطين.

وكذلك استعراض عدد من قصص النجاح للشباب والشابات العاملين في مختلف تخصصات قطاع التشغيل والصيانة.

كما تضمنت فقرات الحفل تدشين نائب الوزير، بوابة "بُنى" المعرفية، التي تستهدف إثراء المحتوى العربي في مجال إدارة الأصول والمرافق.

وذلك من خلال تقديم مجموعة متنوعة من المحتويات المرئية والصوتية والنصية، للإسهام في رفع كفاءة العاملين في هذا القطاع، ما يشكل جزءًا مهمًا من رؤية تطويرية مستدامة لقطاع التشغيل والصيانة.

