انت الان تتابع في قبضة رجال الأمن.. الإطاحة بمخالفين ارتكبوا عدداً من الجرائم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 24 يناير 2024, 5:50 صباحاً

استعرض الأمن العام في مقطع فيديو، اليوم الأربعاء، عدداً من الجرائم التي تمّ القبض على مرتكبيها. وأظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، عدداً من المخالفات التي ارتكبها المقبوض عليهم، من بينها القبض على مواطن في القصيم قام بترويج مادة الأمفيتامين المخدر. وفي الرياض، تم القبض على 6 مواطنين قاموا بتوثيق ونشر محتويات عبر منصات التواصل الاجتماعي تتضمن الدعوة للتجمع في مقهيين ما نتج عنه إثارة النعرات القبلية بين عدد من الأشخاص، كما تمّ القبض على 4 مواطنين قاموا بتوثيق ونشر محتويات عبر منصات التواصل تتضمن الدعوة للتجمُّع في مقهى؛ ما نتج عنه إثارة النعرات القبلية بين عدد من الأشخاص. وفي المدينة المنوّرة، تمّ القبض على مواطن قام بإتلاف جهازَي رصد آلي بإسقاطهما عمداً.

كانت هذه تفاصيل خبر في قبضة رجال الأمن.. الإطاحة بمخالفين ارتكبوا عدداً من الجرائم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.