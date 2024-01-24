انت الان تتابع "سعود الطبية": هذه الأطعمة قد تحتوي على الجلوتين بشكل خفي وتسبّب الحساسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - حذّرت مدينة الملك سعود الطبية من خطورة بعض الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على الجلوتين الخفي وقد تسبّب الحساسية في حال تناولها من قِبل بعض المرضى؛ لاعتقادهم بأنها لا تحتوي على الجلوتين، وشدّدت على ضرورة تجنب تناول هذه الأطعمة إلا في حال كُتب عليها بأنها خالية من الجلوتين.

وتابعت في إنفوجرافيك توعوي أن الأطعمة التي يجب الحذر منها تتمثل في "القهوة المصنّعة، وشاي الأعشاب، ومسحوق الشوكولاتة، والشوكولاتة المصنّعة، والصلصات مثل: المايونيز وصلصات السَلطات، واللحوم المصنّعة، وبعض الحلويات، والفواكه المجفّفة، والعلكة، والزبادي والحليب المنكّه، والمعلبات، والحساء المصنّع، ورقائق الأرز والأرز المنفوخ، والباكينج باودر".

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