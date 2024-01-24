شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط باعة جائلين في حفرالباطن ومصادرة 25 كيلو خضار وفواكه والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - شن مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة حفر الباطن، حملة رقابية مكثفة على الباعة الجائلين، بهدف التصدي لظاهرة البيع العشوائي وحماية المستهلكين من البضائع المخالفة.وأسفرت الحملة عن ضبط بائعين جائلين، ومصادرة 25 كيلوجرامًا من الخضار والفواكه، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حيال المخالفين، وإحالة البضائع المضبوطة إلى جمعية حفظ النعمة.وتهدف الحملة إلى الحد من ظاهرة البيع العشوائي، وحماية المستهلكين من التعرض للبضائع المخالفة، والتي قد تتسبب في الإضرار بصحتهم.وشدد مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة حفر الباطن على ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الخاصة بالبيع، وتجنب البيع العشوائي، وذلك حفاظًا على الصحة العامة للمستهلكين.