السعودية | “المرور” يطرح اليوم المزاد الإلكتروني للوحات المميزة عبر “أبشر”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

تبدأ الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، بطرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة أبشر، التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونياً.

وأعلن المرور في تغريدة على إكس، طرح المزاد الذي سيستمر حتى غداً الخميس 25 يناير.

وأضاف، أنه يمكن لجميع الراغبين في شراء اللوحات المميزة المشاركة في المزاد، وحدّد طريقة المشاركة، حيث يتم أولًا الدخول إلى منصة أبشر، ثم اختيار خدماتي، وبعدها اختيار المرور، ثم اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.