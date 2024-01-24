انت الان تتابع قادمة من القطب الشمالي.. "العصيمي": موجات شديدة البرودة الأسبوع القادم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تَوقع خبير الطقس والتنبؤات الجوية، الباحث في علم المناخ عبدالله العصيمي، أن تكون الموجات الباردة المتوقعة الأسبوع القادم والقادمة من مناطق سيبيريا والقطب الشمالي من الموجات، شديدة البرودة.

وأضاف العصيمي: تتزامن هذه الموجات أيضًا مع نشاط المرتفع الآزوري، وستؤثر على أجزاء واسعة بما فيها المنطقة الغربية، وستنخفض درجات الحرارة إلى أقل من معدلاتها في معظم المناطق.

كانت هذه تفاصيل خبر قادمة من القطب الشمالي.. "العصيمي": موجات شديدة البرودة الأسبوع القادم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.