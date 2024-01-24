الكويت.. أمر أميري بتعيين "رئيس الوزراء" نائبًا للأمير طوال فترة غيابه عن البلاد

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محمد بن مسعود - الدمام - صدر أمر أميري بالكويت، بتعيين الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء، نائبًا للأمير طوال فترة غياب الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح عن البلاد.

ووفق وكالة الأنباء الكويتية؛ فقد نص الأمر الأميري في المادة الثانية، على تعيين الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء، نائبًا للأمير، وتنص على أن يستمر العمل بهذا الإجراء إلى حين تعيين ولي العهد.

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