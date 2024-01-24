انت الان تتابع "المطيري" متحدثًا رسميًّا للهيئة السعودية للملكية الفكرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 24 يناير 2024, 8:39 صباحاً

أصدر الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم، قرارًا يقضي بتكليف سالم بن مبارك المطيري، متحدثًا رسميًّا باسم الهيئة السعودية للملكية الفكرية. وتأتي هذه الخطوة لتسهيل الوصول إلى المعلومات والبيانات التي تُعنى بها الملكية الفكرية، وأبرز المستجدات لدى الهيئة وإيضاحها للجمهور. يُذكر أن الهيئة السعودية للملكية الفكرية تُعنى بتنظيم مجالات الملكية الفكرية في المملكة ودعمها وتنميتها ورعايتها وحمايتها وإنفاذها والارتقاء بها، وفق أفضل الممارسات العالمية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتسجيل الملكيات الفكرية المختلفة ومنحها وثائق الحماية وإنفاذها، مع توفير المعلومات المتعلقة بها وإتاحتها للجمهور.

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