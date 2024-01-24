السعودية | رئيس مركز “أبو الكلام آزاد” بنيودلهي يزور مجمّع طباعة المصحف الشريف

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

زار رئيس مركز أبو الكلام آزاد للتوعية الإسلامية في نيودلهي بدولة الهند، الشيخ محمد عبدالحميد الرحماني، أمس، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة.

وكان في استقباله أثناء الزيارة، الأمين العام للمجمع عاطف بن إبراهيم العليان، حيث اطلع الضيف والوفد المرافق له على مرافق المجمع وأقسامه، كما شاهد عرضاً مرئياً تناول أبرز الخدمات التي يقدمها المجمّع لخدمة القرآن الكريم وعلومه، ومراحل طباعته بمختلف اللغات، وتوزيع إصدارات المجمّع في أنحاء العالم.