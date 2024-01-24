السعودية | كفى الرياضية تحتفي بمنجزات العام 2023

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

احتفت جمعية كفى وشريكها الاستراتيجي شركة البيك للأنظمة الغذائية بمنجزات أكاديمية كفى الرياضية للعام ٢٠٢٣م وذلك بحضور قيادات الجمعية ومدير رابطة فرق الأحياء بالاتحاد السعودي لكرة القدم الأستاذ محمد حاسر سلامة ، ومدربين لأندية وأكاديميات الرياضية.

وفي كلمته خلال الحفل هنأ رئيس مجلس إدارة جمعية كفى بمنطقة مكة الأستاذ عبدالله بن داود الفايز القائمين على الأكاديمية ، كما شكر الشريك الاستراتيجي للأكاديمية شركة البيك للأنظمة الغذائية بعدها جرى توقيع اتفاقية تجديد الشراكة بين الجمعية والمؤسسة والتي مثلها رئيس مجلس الإدارة المهندس إحسان شكور أبو غزالة.

وفي عرض مرئي بعنوان حصاد العام جرى استعراض أبرز منجزات العام 2023م والتي من أبرزها تحقيق ٦ بطولات على مستوى الأكاديميات الرياضية بجدة ، ومشاركة طلاب الأكاديمية في توعية أكثر من ١٥ ألف مستفيد ضد آفتي التدخين والمخدرات ، والحصول على ٦ دورات تدريبية في مجال القيم بشهادات معتمدة ، كما ساهمت الأكاديمية في انتقال ٦ لاعبين بمختلف الفئات إلى عدد من الأندية السعودية للفئات السنية ، وتنظيم ٤ برامج ترفيهية واجتماعية.

وفي السياق نفسه أشاد عدد من أولياء أمور اللاعبين بدور الأكاديمية في إشغال أوقاتهم بما يفيد وصقل مواهبهم وحفظهم من مهالك السموم .

وفي ختام الحفل جرى تكريم كل من ساهم في إنجاح أكاديمية كفى ، كما وزعت الهدايا على اللاعبين المميزين من مختلف الفئات السنية.