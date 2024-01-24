انت الان تتابع للوقاية من الأمراض الصامتة.. "النمر" يشدد على أهمية الفحص الدوري الروتيني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 24 يناير 2024, 12:34 مساءً

نصح استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، بضرورة المواظبة على الفحص الدوري الروتيني؛ لأهميته في اكتشاف الأمراض الصامتة. وأضاف "النمر": تفاجأ أحد الأشخاص اليوم بأنه لديه سكري وضغط وارتفاع كولسترول خلال الفحص الدوري، ولم يكن يشعر بشيء نهائياً. ولفت إلى أن الفحص الدوري الروتيني مهم لاكتشاف الأمراض التي قد تكون أعراضها صامتة.

كانت هذه تفاصيل خبر للوقاية من الأمراض الصامتة.. "النمر" يشدد على أهمية الفحص الدوري الروتيني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.