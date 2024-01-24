انت الان تتابع انطلاق المعرض التوعوي "بيئتي مسؤوليتي" في جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 24 يناير 2024, 12:49 مساءً

أطلق وكيل إمارة مكة المكرمة المساعد للشؤون التنموية المهندس علاء بن ضيف الله النفيعي، اليوم الأربعاء، المعرض التوعوي البيئي "بيئتي مسؤوليتي"، والذي تتواصل فعالياته لمدة ثلاثة أيام، في مول جدة بارك. جاء ذلك بمشاركة نائب مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمكة المكرمة المهندس وليد بن إبراهيم آل دغيس، ومدير إدارة تنمية المجتمع أحمد بن يحيى الصفحي، ومدير إدارة المسؤولية الاجتماعية بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة مها بنت شباب البقمي. وتتنوع الفعاليات والأركان التوعوية في المعرض الذي تنظمه لجنة المسؤولية الاجتماعية بمكة المكرمة، وتنفذه جمعية المسؤولية الاجتماعية بمحافظة جدة، ويشارك به فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة. ويأتي المعرض بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، والقطاع غير الربحي؛ لتعزيز الوعي المجتمعي بأهم قضايا البيئة الحديثة، ودعم جهود تحقيق الاستدامة البيئية بالمملكة. ويشهد المعرض تنظيم أركان توعوية عن المحافظة على الماء، وأهمية زراعة النباتات، وتقليل النفايات، والرفق بالحيوان، والطاقة المتجددة، والسعودية الخضراء. وقال المهندس وليد بن إبراهيم آل دغيس: إن معرض "بيئتي مسؤوليتي" هو أحد برامج المسؤولية الاجتماعية لتعزيز الوعي البيئي وتشجيع اعتماد سلوكيات بيئية إيجابية في جميع جوانب الحياة، وتجنّب الممارسات ذات الأثر السلبي على البيئة. من جهتها، دعت جمعية المسؤولية الاجتماعية بمحافظة جدة، الجميع للاندماج والمشاركة الفعّالة في هذه الحملة التوعوية، سواءً عبر منصات التواصل الاجتماعي أو المشاركة في الفعاليات المنظمة؛ لنشر رسالتها البيئية الرئيسية وتحفيز التغيير الإيجابي نحو تحسين البيئة المحيطة بنا.

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