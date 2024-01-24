انت الان تتابع مصر تتّهم إسرائيلَ بعرقلة وصول المساعدات إلى الفلسطينيين في غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 24 يناير 2024, 1:05 مساءً

اتّهم الرئيسُ المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم "الأربعاء"، إسرائيلَ بعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة. وقال "السيسي" خلال كلمة بمناسبة احتفالات "عيد الشرطة" في مصر: "إن معبر رفح بين مصر وقطاع غزة مفتوح 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، لكن الإجراءات التي تتّخذها إسرائيل للسماح بدخول المساعدات تعرقل العملية". وأضاف: "كنّا نُدخل لقطاع غزة فيما الخليج 365 "600" شاحنة يوميًّا، والآن أعلى رقم وصلنا إليه ما بين 200 إلى 220 شاحنة". وأوضح أن ما تقوم به إسرائيلُ هو جانب من الضغوط؛ من أجل إطلاق سراح الرهائن.

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