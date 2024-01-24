انت الان تتابع لخلل قد يؤدي إلى حريق.. "التجارة" تستدعي 39 مركبة مرسيدس "SL-Class" 2022 – 2024 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 24 يناير 2024, 1:05 مساءً

أعلنت وزارة التجارة، اليوم، عن استدعاء 39 مركبة مرسيدس "SL-Class" 2022 – 2024. وأوضحت الوزارة أن الاستدعاء جاء بسبب خلل في تثبيت ضفيرة بادئ التشغيل للمحرك قد يؤدي إلى حدوث تماسّ كهربائي، مما يزيد من احتمالية خطر نشوب حريق. ودعت "التجارة" إلى التواصل مع الشركة؛ لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.

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