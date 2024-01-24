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شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام مسابقة القرآن والسنة في نيجيريا بمشاركة 62 متسابقًا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - اختتمت أمس الأول مسابقة القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة في جمهورية نيجيريا، التي نظمتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالملحقية الدينية في سفارة خادم الحرمين الشريفين بنيجيريا، بالتعاون مع مجمع السنة للدعوة والبحوث في ولاية كوارا.
حيث أقيم الحفل الختامي في قاعة المناسبات الرسمية لحكومة الولاية، بحضور رئيس الديوان الحكومي لحكومة ولاية كوارا، ورئيس قضاة المحكمة الشرعية الاستئنافية في الولاية، ووزيرة التربية والتعليم، وإمام الجامع الأميري لمدينة إلورن رئيس هيئة كبار العلماء في ولاية كوارا، وعدد من المسؤولين الحكوميين والدعاة وطلبة العلم.
وفي حفل الاختتام ألقى الملحق الديني بسفارة خادم الحرمين الشريفين في نيجيريا الدكتور نامي بن جار الله الشمري، كلمة أكد فيها اهتمام المملكة العربية السعودية بقضايا المسلمين، والحرص على مصالحهم، والعمل على إظهار الصورة الحقيقية النقية للإسلام البعيد عن جميع صور الغلو والتطرف أو التفريط والانحلال.
حيث أقيم الحفل الختامي في قاعة المناسبات الرسمية لحكومة الولاية، بحضور رئيس الديوان الحكومي لحكومة ولاية كوارا، ورئيس قضاة المحكمة الشرعية الاستئنافية في الولاية، ووزيرة التربية والتعليم، وإمام الجامع الأميري لمدينة إلورن رئيس هيئة كبار العلماء في ولاية كوارا، وعدد من المسؤولين الحكوميين والدعاة وطلبة العلم.
المشاركين والفائزين بالمسابقةوقد شارك في المسابقة 62 فردًا، منهم 34 متسابقاً و28 متسابقة، يمثلون 33 مدرسة ومعهداً إسلامياً من جميع أنحاء ولاية كوارا، فاز منهم 18 فائزاً وفائزة، بمعدل ثلاث فائزين في كل مستوى من مستويات المسابقة، حيث حصل كل فائز وفائزة على جوائز مالية قيمة، بالإضافة إلى الجوائز التقديرية لبقية المتسابقين، بالإضافة إلى توزيع 300 حقيبة على الحضور تحتوي على نسخة من التفسير الميسر، وترجمة معاني القرآن الكريم إلى لغة اليوربا، والتمور السعودية.
وفي حفل الاختتام ألقى الملحق الديني بسفارة خادم الحرمين الشريفين في نيجيريا الدكتور نامي بن جار الله الشمري، كلمة أكد فيها اهتمام المملكة العربية السعودية بقضايا المسلمين، والحرص على مصالحهم، والعمل على إظهار الصورة الحقيقية النقية للإسلام البعيد عن جميع صور الغلو والتطرف أو التفريط والانحلال.