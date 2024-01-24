فريق تقييم الحوادث في اليمن يفند ادعاءات المنظمات الدولية 

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الدمام - شريف احمد - فنّد الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن ادعاءات المنظمات الدولية حيال عدد من المهام التي تنفيذها من خلال قوات التحالف الدولي في اليمن.وأعلن المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور المنصور، عدداً من الادعاءات التي تقدمت بها جهات أممية ومنظمات عالمية حيال أخطاء ارتكبتها قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن خلال عملياتها العسكرية في الداخل اليمني.واستعرض المنصور خلال مؤتمر صحفي عقده بنادي ضباط القوات المسلحة بالرياض، نتائج تقييم عدة حوادث تضمنتها تلك الادعاءات.