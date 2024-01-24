تراند اليوم : "مافيش إحنا وأنتوا".. بالفيديو: السيسي يكشف عن مبلغ ضخم خسرته مصر من عام 2011 إلى 2013

صحيفة الخليج 365: كشف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، عن حجم خسائر مصر في أحدث 2011 حتى 2013، وتكلفة مواجهة الإرهاب.

خسائر

وقال السيسي خلال كلمته في احتفال عيد الشرطة:"خسرنا 450 مليار دولار في أحداث 2011 وحتى 2013، ومواجهة الإرهاب كلفتنا 120 مليار جنيه".

تحديات

وأضاف: "لازم نكون دائما صف واحد وأي تحدي أو صعوبات هتعدي لو إحنا مع بعض، مفيش إحنا وأنتم، إحنا واحد كلنا".

إحنا مش دولة غنية

وتابع: " إحنا مش دولة غنية ولا حاجة، ومواردنا متستحملش صدمات بالطريقة دي ، لأن معندناش موارد تكفي لتهدر بالطريقة دي ، لكن مكنش في خيار ثاني لنا، مكنش في سبيل غير أننا نواجه الإرهاب، وإلا البلد دي مكنتش هتبقى مستقرة أبدا، ويكون في اعتداء وتفجيرات وتخريب، زي ما كان بيحصل قبل كدا، لكن مبقاش في كدا، ودا بفضل الله سبحانه وتعالى وتحقق بتضحيات، متنسوش وإحنا لسه بنكرم 4 من أسر الشهداء أن دا ثمن كبير قوي دفعته مصر من أجل الحفاظ على أمنها وسلامتها".