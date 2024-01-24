السعودية | النيابة العامة وجامعة الملك خالد توقعان مذكرة تعاون

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وُقّعت في مقر النيابة العامة بمدينة أبها اتفاقية تعاون بين النيابة العامة وجامعة الملك خالد.

وتهدف الاتفاقية إلى تفعيل التعاون المشترك، وتنفيذ عدد من البرامج الأكاديمية والتدريبية، والدراسات وعقد ورش العمل، وإجراء الأبحاث العلمية والاستشارات، وتبادل الخبرات بين الطرفين بما يحقق أهدافهما.

يذكر أن توقيع الاتفاقية جاء متزامنًا مع إنشاء كلية الحقوق بجامعة الملك خالد والتي من المقرر أن تكون إحدى الممكّنات المهمة في هذا المجال.

حضر الاتفاقية معالي رئيس جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، وفضيلة رئيس النيابة العامة بمنطقة عسير الشيخ فهد بن محمد الغويري وعدد من منسوبي الجهتين.