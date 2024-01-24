الشباب يوثّق مسيرةَ "شيخ الأندية السعودية".. في ليلة "اليوبيل الماسي" أمام روما الإيطالي

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محمد بن مسعود - الدمام - يحتفل نادي الشباب الذي تأسّس عام 1947، بذكرى تأسيسه الـ75، أو "اليوبيل الماسي"، بمواجهة فريق روما الإيطالي، ضمن فعاليات موسم الرياض، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الأول بارك بالعاصمة الرياض.

واحتلّ نادي الشباب مكانةً كبيرة في عالم الكرة السعودية، حفرها على مدار 75 عامًا، وساهم فيها العديد من الأجيال؛ فلم يطلق عليه لقب "شيخ الأندية السعودية" من فراغ، إنما هي حقيقة أكدتها الأعوام المتتالية.

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