إسرائيل و"حماس" تتفاوضان على هدنة لمدة 30 يومًا

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 24 يناير 2024, 3:16 مساءً

نقلت "رويترز" عن مصادر، اليوم "الأربعاء"، أنّ الاحتلال الإسرائيلي وحركة "حماس" أحْرَزَتا بعض التقدم نحو اتفاق على وقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة 30 يومًا يُطلق خلالها سراح رهائن إسرائيليين وسجناء فلسطينيين؛ وذلك في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل هجماتها على مدينة خان يونس في جنوب القطاع. وبيّنت المصادر أن الجانبين ما زالا على خلاف بشأن كيفية إنهاء الحرب في قطاع غزة؛ وهو أمر أصرّت "حماس" على أنه لا بد أن يتحدد في إطار أي اتفاق لوقف إطلاق النار. وتبذل قطر والولايات المتحدة ومصر جهودًا حثيثة في محاولة للتوسط في اتفاق على وقف القتال بين إسرائيل وحماس التي تدير قطاع غزة؛ مما سيسمح أيضًا بدخول المزيد من الإمدادات الغذائية والطبية.

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