انت الان تتابع إسرائيل تقصف مركزًا "للأونروا" يؤوي عشرات الآلاف من النازحين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 24 يناير 2024, 3:36 مساءً

أعلن مدير شؤون وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل الفلسطينيين "الأونروا" في قطاع غزة "توماس وايت"؛ أن إسرائيل قصفت مركز تدريب تابعًا "للأونروا" يؤوي عشرات الآلاف من النازحين، اليوم "الأربعاء". وأوضح "وايت" أن القصف أسفر عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والمصابين؛ وفقًا لـ"فرانس برس". وقال: "يصعب الوصول الآمن إلى المركز والخروج منه منذ يومين، الناس محاصرون".

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