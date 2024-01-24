انت الان تتابع A Market تطلق رؤيتها الاستراتيجية وخطتها المستقبلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أطلق عبدالعزيز عبدالله العثيم رئيس مجلس إدارة شركة A Market رؤية الشركة الاستراتيجية والخطة المستقبلية والأهداف الطموحة التي تعتزم الشركة تنفيذها خلال السنوات المقبلة، في حفل حضره عدد كبير من رؤساء مجلس الإدارة والرؤساء التنفيذيين ومديري شركات الأغذية والموردين في المملكة العربية السعودية، ورجال الأعمال والمهتمين بالشأن الاقتصادي وبقطاع التجزئة، وتم خلال الحفل استعراض رؤية الشركة وأهدافها وخططها لابتكار مفهوم حديث للتسوق في قطاع التجزئة، والتي تسعى من خلالها لتوفير تجربة تسوق فريدة ومميزة للعملاء، من خلال أحدث ما توصلت إليه التقنيات في قطاع التجزئة.

وحظي الحدث بتفاعل إيجابي من قبل الحضور، أعربوا فيه عن تفاؤلهم إزاء الإضافة الجديدة في قطاع التجزئة، وثقتهم بقدرة شركة A Market على تحقيق النجاح والتميز في هذا القطاع المهم، وتعكس الخطوة الجديدة رغبة ريادية في تقديم تجربة تسوق متميزة وتلبية احتياجات العملاء بشكل فعّال، مما يعزز مكانة المملكة العربية السعودية كواحدة من أهم أسواق التجزئة في المنطقة، ومواكبة التطور الذي يشهده القطاع الخاص بالمملكة وقطاع التجزئة تحديدًا، وهو ما يعكس سعي الشركة لدفع مسيرة التنمية الاقتصادية الوطنية، للقيام بدورها الفعال لتطوير واستقطاب الكفاءات الوطنية، من خلال توفير فرص عمل جديدة للشباب السعودي، وفق مستهدفات تحقيق رؤية المملكة 2030 تحت مظلة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله.