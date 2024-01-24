شكرا لقرائتكم خبر عن سمو ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية كوستاريكا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ، رسالة خطية، من فخامة الرئيس رودريغو تشافيز روبلز رئيس جمهورية كوستاريكا، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها في مختلف المجالات.
تسلم الرسالة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، خلال استقباله اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة في الرياض، معالي وزير الخارجية والأديان في جمهورية كوستاريكا أرنولدو أندريه تينوكو.
وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي.
تسلم الرسالة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، خلال استقباله اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة في الرياض، معالي وزير الخارجية والأديان في جمهورية كوستاريكا أرنولدو أندريه تينوكو.
وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي.