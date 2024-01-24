شكرا لقرائتكم خبر عن سمو ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية كوستاريكا والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية