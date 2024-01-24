شكرا لقرائتكم خبر عن "منتدى مكة للحلال" يناقش متطلبات السوق وسبل تعزيز استدامته والان نبدء بالتفاصيل

توسيع قاعدة العملاء واستهداف شرائح جديدة

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المنظومة الوطنية للحلال

صناعات الحلال الحديثة

10 جلسات نقاش و250 اجتماعًا

الدمام - شريف احمد - شهد اليوم الثاني من منتدى مكة للحلال، مناقشات مثمرة حول متطلبات السوق وسبل تعزيز الاستدامة في سلاسل التوريد الغذائية الحلال خلال جلساته.واستعرضت الجلسة الأولى أهمية توسيع قاعدة العملاء واستهداف شرائح جديدة في تحقيق النمو والتميز التجاري في صناعة الخدمات التكميلية التمويل والتأمين اللوجستي، والتحولات الديمغرافية والسلوكية للعملاء، بالإضافة إلى تحليل التحولات الديمغرافية والسلوكية في السوق وكيفية استهداف الشرائح الجديدة التي تنشأ من تلك التحولات.أيضا تناول استراتيجيات التسويق المبتكرة للاستهداف مناقشة استراتيجيات التسويق المبتكرة والقنوات الفعالة للوصول إلى الشرائح الجديدة من العملاء في صناعة الخدمات التكميلية التمويل والتأمين اللوجستي، والتكنولوجيا والابتكار في استهداف الشرائح الجديدة.ناقش كذلك كيفية استخدام التكنولوجيا والابتكار في تحديد والوصول إلى الشرائح الجديدة من العملاء وتلبية احتياجاتهم المتغيرة، إضافة إلى تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي في استهداف الشرائح الجديدة استعراض وكيفية استخدام تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي لفهم، السلوك والاحتياجات للشرائح الجديدة وتحسين استراتيجيات الاستهداف.شارك في الجلسة الأولى كل من الرئيس التنفيذي للبركة - باكستان عاطف حنيف، الرئيس التنفيذي HDC ماليزيا هارول عارفين ساهاري، الرئيس التنفيذي لشركة ”Halal Ad“ معروف يوسف.وتناولت الجلسة الثانية المنظومة الوطنية للحلال، واستراتيجية تطوير صناعة الحلال في المملكة، وناقشوا الرؤية والخطط الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز صناعة الحلال في المملكة بما في ذلك تعزيز الابتكار والإبداع في هذا السياق.هذا إضافة إلى دور الابتكار والإبداع في تطوير المنتجات والخدمات الحلال وأهمية الابتكار والإبداع في تصميم وتطوير منتجات وخدمات حلال جديدة ومبتكرة، وكيف يمكن أن يساهم ذلك في تعزيز قطاع الحلال في المملكة، وطرق تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في صناعة الحلال.كذلك بحثوا سبل تعزيز التعاون والشراكة بين الحكومة والشركات الخاصة في تعزيز الابتكار والإبداع في صناعة الحلال، وتذليل العقبات التي قد تواجهها، كما تطرقوا إلى تعزيز البحث والتطوير في صناعة الحلال مناقشة أهمية دعم البحث والتطوير في مجال صناعة الحلال، وتوجيه الاهتمام والاستثمار في الابتكار والإبداع وتطوير منتجات وتقنيات جديدة.أما في الجلسة الثالثة بعنوان ”أحكام الشريعة والرأي الشرعي في الصناعات الحلال الحديثة“ فقد ناقش المتحدثون مفهوم تعريف الصناعات الحلال الحديثة ومجالاتها المختلفة، وتسليط الضوء على أهميتها في تلبية احتياجات المسلمين والمستهلكين ذوي الاهتمام بالتوجهات الشرعية، والأحكام الشرعية للصناعات الحلال الحديثة.كما استعرضوا الأحكام الشرعية والمبادئ التوجيهية التي يجب أخذها في الاعتبار عند تطوير وتشغيل الصناعات الحلال الحديثة، بما في ذلك استخدام المواد والعمليات وتصميم المنتجات والتوزيع والتسويق.المتحدثون ناقشوا أهمية الرأي الشرعي والاستشارة مع العلماء والمفتين المختصين في الصناعات الحلال الحديثة، وكيفية تطبيق توصياتهم ومشورتهم في هذا المجال، واستعرضوا التحديات والمسائل المعاصرة التي تواجه الصناعات الحلال الحديثة والأسئلة المتعلقة بالأحكام الشرعية، مثل الاستدلال على الحلال والحرام في التكنولوجيا الحديثة، وتحقيق الشفافية والتتبع في سلسلة الإنتاج، والتسويق والإعلانات المتعلقة بالمنتجات الحلال، وتبادلوا الأفكار والتجارب حول كيفية تحقيق الابتكار والتطوير في الصناعات الحلال الحديثة، مع الالتزام بالأحكام الشرعية والرأي الشرعي.ويناقش المنتدى، خلال أيام انعقاده الثلاثة ضمن 10 جلسات نقاش و250 اجتماعًا، عددًا من القضايا والمواضيع المرتبطة بقطاع صناعة الحلال في العالم، منها موضوع التصديق والمعايير الحلال، وأحدث المعايير والأطر التنظيمية لضمان سلامة وأصالة المنتجات والخدمات الحلال.