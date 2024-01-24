شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الأزياء تنظّم لقاءً مفتوحاً لمناقشة آفاق التعليم في مجال الأزياء بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

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تعزيز التراث والهوية الوطنية

الدمام - شريف احمد - تُنظّم هيئة الأزياء يوم غد الخميس لقاءً مفتوحاً بعنوان " تقدم آفاق التعليم في مجال الأزياء بالمملكة "، بحضور الممارسين والمهتمين بقطاع الأزياء في المملكة؛ بهدف تسلّط الضوء على برامج التعليم والتدريب بقطاع الأزياء، وإمكانية تطوير مساحات إبداعية للمواهب، والمهتمين بالقطاع.ويتناول اللقاء الذي سيُقام افتراضياً عند الساعة 11 صباحاً محاور متعددة، ومن أبرزها استعراض لمبادرات هيئة الأزياء في العام المنصرم 2023، ونقاش مع الممارسين في مجال الأزياء من مختلف مراكز المملكة، وتعليم الأزياء بالمملكة، وأبرز التحديات التي تواجه الممارسين في مجال الأزياء، وطرق معالجتها.إضافةً إلى دور الممارسين في تطوير التعليم، وأهمية تعزيز الوعي المعرفي بالأزياء، يتخللها فتح باب النقاش المفتوح مع الحضور.ويأتي ذلك، ضمن سلسلة من اللقاءات المفتوحة التي تنظّمها هيئة الأزياء مع مجتمع الأزياء والمهتمين به؛ للارتقاء بقطاع الأزياء في المملكة، وتعزيز التراث والهوية الوطنية، وتلبية الاحتياجات العالمية، وتحقيق الأثر في الاقتصاد الوطني.