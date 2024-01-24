شكرا لمتابعة خبر عن الصحة : مرض X لا يستدعي القلق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - طمأنت وزارة الصحة المواطنين والمقيمين في المملكة بشأن تصريحات منظمة الصحة العالمية خلال مشاركتها في منتدى دافوس 2024م الاقتصادي، عن مرض خطير قادم باسم X، قد يكون أكثر فتكاً من كورونا.

وأضاف أن تصريحات المنظمة هي سيناريو افتراضي ومحاكاة افتراضية لما قد يحدث، وأن الأمر ليس خطيراً بحجم السياق الذي ورد فيه.

ولفتت النظر إلى أن مثل هذا الخبر يتكرر كل عام، وأن الصحة في ترقب دائم واستعداد تام لمواجهة أي تحديات صحية، مضيفة أن ما تدعوا له منظمة الصحة العالمية وما دعا إليه العلماء في العقود الماضية، يأتي لتحفيز الأنظمة الصحية والدول عموماً لرفع قدراتها لرصد الأوبئة ومواجهتها، والتعامل معها بأقل قدر ممكن من الخسائر.

وأضافت: أن الرسالة المتكررة بشكل سنوي هي أن البشر معرضون للأوبئة بشكل متكرر “لأننا نتعايش مع عدد كبير من الفيروسات والجراثيم”، التي تتغير باستمرار، مما يصعب التنبؤ بأنواع الأوبئة وأوقات حدوثها، وأن المرض المجهول الذي قد يحدث في المستقبل يطلق عليه مرض x” أي المرض المجهول.

وتابعت أن هذه الفيروسات والجراثيم موجودة في الطبيعة، ولأسباب تتمكن من اختراق الحواجز الطبيعية وتصيب الإنسان، ولكن معظم الأوبئة لا تتحول إلى جوائح، وأن الجوائح العامة مثل كوفيد نادرة جداً, ونحن في ترقب لأي تحديات صحية وهذا قدر الله.