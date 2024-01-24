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ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس كوستاريكا

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الرياض - علي القحطاني - تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز، رسالة خطية من رئيس كوستاريكا، الرئيس رودريغو تشافيز روبلز تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها في مختلف المجالات.

وتسلم الرسالة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، خلال استقباله اليوم بمقر الوزارة في الرياض، ووزير الخارجية والأديان في كوستاريكا أرنولدو أندريه تينوكو.

وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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