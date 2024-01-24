شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس كوستاريكا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، رسالة خطية من رئيس كوستاريكا، الرئيس رودريغو تشافيز روبلز تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها في مختلف المجالات.

وتسلم الرسالة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، خلال استقباله اليوم بمقر الوزارة في الرياض، ووزير الخارجية والأديان في كوستاريكا أرنولدو أندريه تينوكو.

وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.