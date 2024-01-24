انت الان تتابع أمريكا تعترض عدةَ مقذوفات في باب المندب استهدفت سفينتين ترفعان علمها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 24 يناير 2024, 4:37 مساءً

أفادت شركة "ميرسك" الدنماركية العملاقة للشحن، بأن سفينتين ترفعان علمَ الولايات المتحدة ابتعدتا عن مضيق باب المندب، اليوم "الأربعاء"، بعد انفجارات قريبة. وأضافت الشركة: أن السفينتين أبلغتا عن رؤية انفجارات قريبة، وأن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية كانت تصاحبهما، اعترضت عدة مقذوفات؛ وفقًا لـ"فرانس برس". وبيّنت أن السفينتين وطاقمهما وحمولتهما لم تتعرّض لضرر، والبحرية الأمريكية ترافقهما.

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