زراعة 11,280 شجرة في شوارع وأحياء جدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - زرعت أمانة محافظة جدة 11,280 شجرة على مساحة قدرت بنحو 134 ألف متر مربع، خلال 2023، ضمن مبادرات الأنسنة وتحسين المشهد البصري، والإسهام في برنامج جودة الحياة والذي يعد أحد مستهدفات رؤية 2030. وأوضحت الأمانة أنها تعمل وفقا لاستراتيجية نشر الرقعة الخضراء، والتي تهدف إلى تحسين الصورة الجمالية للمدينة، وزيادة الغطاء النباتي والمسطحات الخضراء، ضمن مشاريع التشجير والزراعة التجميلية في الطرق والميادين، إذ بلغ عدد الأشجار في المدينة 105,6 آلاف شجرة تمتد على مساحة إجمالية تقدر بنحو 2,114 مترا مربعا، والتي تضمنت المواقع السكنية والطرق والميادين العامة والحدائق.

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