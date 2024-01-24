دعم دور الأوقاف في التكافل الاجتماعي وحقوق الإنسان

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ونوه نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان بما تمثله مثل هذه الشراكات من أهمية، في دفع مجالات التعاون الثنائي بين الهيئة وشركائها بمختلف القطاعات، ومنها الهيئة العامة للأوقاف.
مؤكدا ما تحظى به حقوق الإنسان من رعاية واهتمام من القيادة، وما تحقق في إطار ذلك من تقدم وتطور كبيرين، بشكل يعزز من فعالية مثل هذه الشراكات في تحقيق الأهداف المنشودة.
من جانبه، أعرب محافظ الهيئة العامة للأوقاف عن تقديره لهيئة حقوق الإنسان والجهود المبذولة التي تقوم بها، مؤكدا وحدة الرسالة الإنسانية السامية التي تجمع الجانبين، ومشيرا إلى أهمية هذه المذكرة في تعزيز التعاون الثنائي بما يخدم المصلحة الوطنية.
أهداف المذكرة
- الإسهام في نشر التوعية والثقافة بحقوق الإنسان.
- الاستفادة من إمكانات الجانبين في إطار الفعاليات.
- تبادل البيانات والمعلومات والربط الالكتروني.
- بحث عدد من المشاريع ذات النفع المجتمعي.
- إبراز دور الأوقاف في حماية حقوق الإنسان.
- نقل المعرفة في عدد من الاختصاصات.
- تعزيز التطوع وتشجيع رواد الأعمال.
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