دعم دور الأوقاف في التكافل الاجتماعي وحقوق الإنسان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لدعم دور الأوقاف في مجال التكافل الاجتماعي وحماية حقوق الإنسان، وقع نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور هشام آل الشيخ، ومحافظ الهيئة العامة للأوقاف عماد الخراشي بالرياض، مذكرة تفاهم بهدف فتح آفاق التعاون الثنائي بما يحقق أهداف الجانبين في عدد من المجالات، وذلك بحضور عدد من مسؤولي الجانبين.

ونوه نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان بما تمثله مثل هذه الشراكات من أهمية، في دفع مجالات التعاون الثنائي بين الهيئة وشركائها بمختلف القطاعات، ومنها الهيئة العامة للأوقاف.

مؤكدا ما تحظى به حقوق الإنسان من رعاية واهتمام من القيادة، وما تحقق في إطار ذلك من تقدم وتطور كبيرين، بشكل يعزز من فعالية مثل هذه الشراكات في تحقيق الأهداف المنشودة.

من جانبه، أعرب محافظ الهيئة العامة للأوقاف عن تقديره لهيئة حقوق الإنسان والجهود المبذولة التي تقوم بها، مؤكدا وحدة الرسالة الإنسانية السامية التي تجمع الجانبين، ومشيرا إلى أهمية هذه المذكرة في تعزيز التعاون الثنائي بما يخدم المصلحة الوطنية.

أهداف المذكرة